طهران: لن نسمح لواشنطن ولندن بالسيطرة على مضيق هرمز

2019/07/28 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تعهد أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن رضائي، بألا تسمح بلاده لأي من الولايات المتحدة أو بريطانيا بالسيطرة على مضيق هرمز.وقال رضائي، لدى استقباله اليوم الأحد مسؤول العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، سونغ تاؤو، حسب وكالات إيرانية: “أمريكا وبريطانيا تسعيان إلى تفاقم التوتر في الخليج والسيطرة على

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