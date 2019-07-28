مفتش عام الحشد الشعبي لـ

2019/07/28 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

اكد مفتش عام هيئة الحشد الشعبي سعود عزيز فاضل ان تكرار تصريحات العبادي في هذا الوقت يمثل تحاملا على الحشد، مبيناً ان هناك

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