2019/07/28 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

صرح القيادي في حركة بابليون ظافر لويس، اليوم الاحد، عن وجود حملة مغرضة لإفراغ سهل نينوى من مكوناته.

وقال لويس في حديث لـ"العهد" أن

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