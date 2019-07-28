مستشار ترامب: على من طالتهم عقوبات الخزانة التوجه للقضاء العراقي او الامريكي

2019/07/28 | 21:22

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

كشف غابريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن واشنطن تعمل مع بغداد لفرض عقوبات على شخصيات عراقية متهمة بانتهاك حقوق الانسان واضطهاد الأقليات والفساد.

وقال صوما خلال مشاركته في برنامج &qu

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن رئیس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني، کمال خرازي، اليوم الأحد، شرط طهران للإفراج عن الناقلة البريطانية "استينا إمبيرو" المحتجزة في ميناء بندر عباس، جنوبي البلاد.

وقال كمال خرازي، في تص

بغداد اليوم _ ديالى

كشف مجلس محافظة ديالى، اليوم الأحد، عن وجود نحو 20 مقبرة جماعية لضحايا تنظيم داعش في المحافظة، فيما أشار إلى مناقشته 4 ملفات "حيوية" مع الأمم المتحدة.

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني في حد

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