أمير الكويت يتبرع لبناء مراكز طبية على طريق الزائرين بين كربلاء والنجف

2019/07/28 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ النجف الاشرف كشف محافظ النجف الاشرف، لؤي الياسري، الاحد، ان امير الكويت، صباح الاحمد الجابر الصباح وجّه بسرعة افتتاح قنصلية لدولة الكويت في محافظة النجف الاشرف، وبناء مراكز طبية متخصصة ومتطورة لخدمة الزائرين في زيارة الاربعين على طريق يا حسين بين محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة”.وقال الياسري في بيان تلقته /المعلومة/، ان “ذلك […]

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