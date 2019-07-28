اربيل يمثل العراق في البطولة العربية لكرة اليد النسوية

2019/07/28 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، الاحد، ان فريق اربيل سيمثل العراق بالبطولة العربية النسوية الرابعة لكرة اليد.وقال المنسق الاعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي لكرة اليد، اعلن مشاركة نادي اربيل في البطولة العربية الرابعة للأندية ابطال الدوري للسيدات”.واوضح أن “البطولة ستقام بمدينة عمان الاردنية خلال […]

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