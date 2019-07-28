2019/07/28 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zOrHU7um1U4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شخصيات عراقية تنقل أموالا إلى #بنوك إيرانية تفاديا لعقوبات أميركية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شخصيات عراقية تنقل أموالا إلى #بنوك إيرانية تفاديا لعقوبات أميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).