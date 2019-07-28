2019/07/28 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة

اتهم النائب عن المكون الشبكي حنين القدو، اليوم الاحد ، ثلاث جهات بالوقوف وراء قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسحب قوات الحشد الشعبي من سهل نينوى، فيما حذر من هجرة جماعية لابناء مكونه اذا طبق القرار.

وقال القدو في تصريح تابعته “الاتجاه برس”، إن “هناك أكثر من جهة مسؤولة عن اصدار قرار سحب الحشد الشعبي من سهل نينوى”، مبينا أن “حزب البارزاني وعائلة النجيفي وجهات مسيحية يقفون وراء قرار سحب الحشد”.

وأضاف أن “جهات مسيحية مرتبطة بكردستان (لم يسمها) هي أحد الاطراف التي تقف وراء قرار سحب الحشد”، مشيرا إلى أن “قراري العقوبات وسحب الحشد احدهما مرتبط بالآخر”.

وحذر القدو من أن “50 % من الشبك سينزحون مجددا اذا طبق قرار سحب الحشد الشعبي من سهل نينوى”، لافتا إلى أن “الشبك تعرضوا للابادة في وقت كان يتواجد 5 ألوية من البيشمركة”.

واصدرت الادارة الاميركية عقوبات على اربعة شخصيات عراقية بعضهم لديهم الوية في الحشد الشعبي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكون الشبكي يكشف عن الجهات التي تقف وراء قرار سحب الحشد من سهل نينوى) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المكون الشبكي يكشف عن الجهات التي تقف وراء قرار سحب الحشد من سهل نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).