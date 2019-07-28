تقرير : تحديات تواجه المسيحيين في إعادة إعمار مناطقهم شمالي العراق

2019/07/28 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة بينما يقوم بعض ضحايا داعش من المسيحيين باعادة اعمار بيوتهم في سهل نينوى فان اوضاعا صعبة خدمية وامنية ما تزال تعيق عملهم.وخلال مؤتمر الحريات الدينية الذي عقدته وزارة الخارجية الاميركية في واشنطن الاسبوع الماضي قال عضو لجنة اعادة اعمار نينوى القس، سالار كاجو، من الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في …

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