ناسا تكتشف كوكبا جديدا بثلاثة شموس

2019/07/28 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شمسنا هي النجمة الوحيدة في نظامنا الشمسي، ولكن هناك في الكون الأوسع، نجوم عديدة تدور مع بعضها البعض بتناغم شديد، ومنها ثلاثة شموس، تم اكتشافها على كوكب جديد خارج مجموعتنا.ورصد علماء الفلك كوكبا جديدا بثلاثة شموس، وأطلقوا عليه اسم “LTT 1445Ab”، وذلك بفضل بيانات جمعها القمر الصناعي “تيس”، التابع لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا”.وقالت […]

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