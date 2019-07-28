2019/07/28 | 21:43

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بالفيديو ..



ناشطون يقتحمون مقر حاكم الامارات في سويسرا..



بن زايد مجرم حرب

الاحد

28

تموز

2019 :

09:06 pm

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متابعة - افاقاظهر مقطع فيديو حصلت عليه "قناة افاق" اقتحام مجموعة ناشطين في حقوق

الانسان من جنسيات عربية مقر اقامة ولي عهد ابو ظبي الحاكم الفعلي

لدولة الامارات العربية المتحدة محمد بن زياد في سويسرا.وبحسب مصادر فان نشاطين اقتحموا مقر إقامة بن زايد في فندق فورسيزرن

ومكثوا في بهو الفندق والمطعم وهم يرددون هتافات مناهضة لولي عهد أبو

ظبي وحربه الإجرامية على اليمن. ووصفت هتافاتهم بن زايد بحسب المصدر بأنه مجرم حرب وقاتل للأطفال

والمدنيين في اليمن وليبيا ودول عربية عديدة،كما هتفوا بالحرية ورفعوا لافتات عليها صور بن زايد تصفه كمجرم حرب،

وذلك قبل أن تهرع قوات من الشرطة السويسرية لإبعادهم من محيط مقر

الفندق بناء على طلب مرافقي محمد بن زايد.

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