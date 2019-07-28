الدراجي لـ

2019/07/28 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي ان السياسيون العراقيون بنوا السلطة واهملوا الدولة ، مبيناً اننا نعيش اللادولة والعراق ارتكب اخطاء

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