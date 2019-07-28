2019/07/28 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن تحقيق إيرادات قرابة 70 مليون دولار خلال شهر حزيران الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلن عن تحقيق إيرادات قرابة 70 مليون دولار خلال شهر حزيران) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلن عن تحقيق إيرادات قرابة 70 مليون دولار خلال شهر حزيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).