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شرطة الطاقة تعلن صد تعرض لـ'داعش' على حقول علاس النفطي


شرطة الطاقة تعلن صد تعرض لـ'داعش' على حقول علاس النفطي
2019/07/28 | 21:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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