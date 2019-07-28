اصابة مواطن باستهداف منزل ضابط بمكافحة المخدرات جنوبي بغداد

2019/07/28 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب مواطن باستهداف منزل ضابط بمكافحة المخدرات جنوبي بغداد.وقال مصدر امني لوكالة وطن للأنباء ان مسلحا يستقل عجلة اجرة برفقة شخص اخر قام فتح النار من مسدسه على مواطن امام دار ابن اخيه الضابط في مكافحة مخدرات بغداد في احدى مناطق جنوبي بغداد مما ادى الى إصابته اصابة بليغة فيما لاذ المسلح بالفرار ./انتهى

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