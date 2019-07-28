اللواء 26 يعلن انتهاء واجبه في تأمين قوافل الحجاج عبر طريق عرعر

2019/07/28 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت قوات اللواء 26 في الحشد الشعبي، الأحد، عملية تفويج قوافل حجاج بيت الله الحرام عبر طريق عرعر الحدود بسلام وأمان ودون أي حادث يذكر، مؤكدة نجاح الخطة المعدة من قبل قيادة العمليات المشتركة وبأشراف قيادتي عمليات الفرات الاوسط والانبار لتفويج الحجاج بكامل تفاصيلها.وقال مشرف اللواء الشيخ ميثم الزيدي في بيان اطلع عليه موقع ...

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