الفياض والشمري يبحثان تفعيل الجهد الاستخباري وملاحقة الخلايا الإرهابية

2019/07/28 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس هيئة الحشد الشعبي مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، الأحد، مع وزير الدفاع نجاح الشمري تفعيل الجهد الاستخباري والأمني ومتابعة وملاحقة الخلايا الإرهابية.وذكر بيان لوزارة الدفاع اطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، أن "معالي وزير الدفاع نجاح الشمري التقى في مكتبه، اليوم، مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي الأستاذ فالح الفياض، وجرى خلال ...

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