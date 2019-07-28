النفط ترفع فرص التعيين لخريجي الهندسة الكيمياوية الى 250 فرصة

2019/07/28 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

رفعت

وزارة النفط، اليوم الاحد، فرص التعيين بصفة عقود لخريجي الهندسة الكيمياوية الى

250 فرصة بدلا من 200.

وقال

بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان زيادة الفرص اتت بناء على

“توجيهات وزارية وتوفر شواغر في الشركات النفطية”.

يشار

الى ان الوزارة كانت قد اعلنت الاسبوع الماضي عن توفر 200 فرصة للتعيين بصفة عقود.

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