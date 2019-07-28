الدفاع المدني يعلن اخماد حريق اندلع في شركة بالجادرية

2019/07/28 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

تمكنت

فرق الدفاع المدني، اليوم الاحد، من اخماد حريق اندلع في شركة “هولداي

بغداد” للسفر والسياحة.

وقال

بيان للمديرية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المفارز اوقفت

الحريق وسيطرت عليه قبل ان ينتشر الى باقي المبنى، حيث كان يتسبب في تدمير كامل

لولا سرعة التدخل”.

وتابع

“تم تسليم محتويات المبنى بعد ذلك الى صاحب العلاقة بوصل رسمي، حيث عبر عن

شكره وامتنانه للدفاع المدني”.

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