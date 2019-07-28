ليفربول يخسر بثلاثية نظيفة امام نابولي

2019/07/28 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة خسر فريق ليفربول الإنجليزي أمام نابولي الإيطالي بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية بكرة القدم التي جرت بينهما، اليوم الأحد، في العاصمة الاسكتلندية “إدنبره”.وتوالى على تسجيل ثلاثية نابولي كل من، لورنزو إنسيني، والبولندي أركاديوش ميليك، والألماني أمين يونس، في الدقائق (18، 29، 52) على الترتيب.وغاب عن ليفربول عدد من نجومه، الذين […]

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