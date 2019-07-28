2019/07/28 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاحد، عن القبض على 28 مطلوبا بقضايا مختلفة.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “ضمن المارسات اليومية التي تجريها قواتها من دوريات مركز الشرطة لتنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة، تمكنت من القاء القبض على (28) مطلوب للعدالة بقضايا مختلفة ، توزعوا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 28 مطلوبا في بابل وكالة خطوة برس.

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