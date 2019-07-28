الحكمة: عبد المهدي لم ينجح في خلق توازن دولي تجاه البلاد والفضل الأكبر للعبادي في الانفتاح على الخارج

2019/07/28 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ان الحكومة السابقة حققت تواصلاً خارجياً لا مثيل له..بغداد – وعد الشمري: أكد تيار الحكمة المعارض، أمس الاحد، أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي فشل في تحقيق توازن دولي اتجاه العراق، مبيناً أن الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي هي من صنعت الانفتاح على المحيط الخارجي، فيما تحدث عن خلل كبير في منظومة ...

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