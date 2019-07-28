القانونية النيابية تشترط اتفاقا كاملا بين بغداد واربيل قبل تمرير موازنة 2020

2019/07/28 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: اشترطت اللجنة القانونية النيابية، امس الأحد، ابرام اتفاق كامل بين بغداد واربيل لتمرير قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2020، فيما أكدت أن حكومتي المركز والاقليم توصلتا الى نتائج من خلال المباحثات الجارية.وقال عضو اللجنة سليم شوشكي في تصريح له إن “المفاوضات بين المركز والاقليم تجري بشكل مكثف من خلال اللجان ...

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