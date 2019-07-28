2019/07/28 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأديبة نيسان سليم رأفت

في حياة سابقةكنت جميلة ومن غير أي مجهودزرعت قلبي الشرير في روح خصبة كنت أصهر بداخلي الكثير من الأرواح لربما ٠٠٠كنت جرحا لأحدهم أو أثنين لا أتذكر عددهمكنت أعيش الكثير من أللاحب في الحبأنبتت في قعر سنواتي نصوص جريئة كلما حاولت الأمساك بها تنزلق من يدي وينكسر معناهالربما أكلها الملح وتخثرت على أطراف روحي أسرارهانهايات ملوثة كأعقاب السجائركنت دوما أختار النفاذ مع أجزاءوقعت من الشفرة التي أقتطعت جناحي لتبقيني أسيرة كما في كل ليلةوبعد بضع ساعات أستيقظ من هول مشهد الصباح منهكة من ملحمة أزليةتشبه آخر لقطة من فيلمتبدو نهايته سعيدةعرس ومدعوونوعروس مذهولة بكمية الخرز المطرز على صدرهاوذقن غير مستقر في أكمام كبيرة يتوسل الشمس أن لا تموت ٠٠٠في رواية قديمةحدثها أن الحب لا يقع صحيحاًإلا عن أختلاف كأن تكون صغيرة وهو شيخ كبيرأو متمرسة بالحب وهو في تجربته الأولى ومن غير أي مجهود كلما أحسست بالتعب أطالع وجهي في المرأة

وأغلق الكتاب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في حياة سابقة) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في حياة سابقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).