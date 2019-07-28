إيران لبريطانيا: أتركوا ناقلتنا نترك ناقلتكم

2019/07/28 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادكشف رئیس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية کمال خرازي، الأحد، عن إمكانية تسريع الإجراءات القضائية للإفراج عن الناقلة البريطانية “استينا إمبيرو” المحتجزة في ميناء بندر عباس جنوبي إيران، إذا أفرجت السلطات البريطانية في جبل طارق عن الناقلة الإيرانية.

ونقلت وكالة “إرنا”، عن خرازي قوله، إنه “إذا أطلق البريطانيون سراح ناقلة النفط الإيرانية في أسرع وقت ممكن، فيمكننا أيضا تسريع الإجراءات القضائية لناقلات النفط البريطانية”.

وأضاف خرازي “لن نتنازل عن أي شيء يخص أمن بلدنا وسنقف ضد أي عدوان أجنبي، وأن الشعب الإيراني قادر على تحمل الصعاب ولن يقبل بأي وقت أن الخضوع والإذلال من قبل الآخرين”، مبيناً “نحن حازمون في مسألة حفظ أمن بلدنا ومنطقتنا والحصول على حقوقنا”.

ودعا خرازي الدول الأوروبية للدفاع عن استقلالية قرارها، مؤكدا “الاتفاق النووي أكبر أمتحان بالنسبة للأوروبيين حيال قدرتهم على الوقوف أمام الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتصاعدت حدة التوتر بين طهران ولندن بعد احتجاز إيران للناقلة البريطانية “ستينا إمبيرو” بدعوى اصطدامها بقارب صيد في 18 تموز/يوليو الجاري، وذلك بعد نحو أسبوعين من احتجاز قوة بريطانية ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1″، قبالة منطقة جبل طارق، “للاشتباه في خرقها العقوبات الأوروبية بنقل النفط إلى سوريا”.

وكانت طهران قد تعهدت بالتراجع عن احتجاز السفينة البريطانية إذا ما تراجعت بريطانيا عن احتجاز سفينتها بجبل طارق، فيما ذكرت لندن أنها مستعدة لفعل ذلك بعد الحصول على ضمانات بعدم نقل السفينة الإيرانية نفطها إلى سوريا.

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