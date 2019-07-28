مجلس البصرة يكشف لـ”كلكامش” أسباب إقالة وزير الداخلية لمدير مكتب مكافحة المخدرات

2019/07/28 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مجلس محافظة البصرة، الأحد، عن أسباب إقالة وزير الداخلية، ياسين الياسري، لمدير مكتب مكافحة المخدرات في المحافظة، فيما وصف زيارة الياسري بأنها فتحت آفاقا كبيرة للتعاون بين المجلس والوزارة بهدف تطوير الواقع الأمني بالمحافظة.

وقال عضو اللجنة الأمنية، محمد المنصوري لـ”كلكامش برس”، إن “زيارة الياسري للمحافظة فتحت آفاقا كبيرة للتعاون بين المجلس والوزارة بهدف تطوير الواقع الأمني بالمحافظة”.

واشار الى أن “قرار إقالة مدير مسؤول شعبة مكافحة المخدرات هو لعدم قناعته بالأعمال التي استفسر عنها الوزير أثناء زيارته”، لافتا إلى أن” الياسري وجه بحل المعوقات التي تواجه المواطنين في دوائر أمنية خدمية كالجوازات”.

وأكد، أن “الياسري طالب المجلس بضرورة إرسال كتب دورية إلى الوزارة تبين الوضع الأمني بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود مقصرين به “، مبيناً، أن “هذه الزيارة تعتبر نموذجية مقارنة بزيارة الوزراء الآخرين للمحافظة الذين يأتون إليها ويخرجون دون علم المجلس”.

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