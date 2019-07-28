شرطة الطاقة تصد تعرض ارهابي لداعش على حقول علاس النفطي

2019/07/28 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… تمكنت شرطة الطاقة، الاحد،من صد تعرض ارهابي لتنظيم “داعش” على حقول علاس النفطي في صلاح الدين.وقالت الشرطة في بيان حصلت عليه / بدر نيوز/ ، إن “أبطالنا في حقول صلاح الدين (جبال علاس) والمقر الجوال يصدون تعرضا جبانا لعصابات داعش الأرهابي على حقول علاس النفطي”.وأضافت “حاولت العصابات التقرب من الحقول […]

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