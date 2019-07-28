بوكو حرام تقتل 30 شخصا شمال شرقي نيجيريا

2019/07/28 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قتل 30 شخصا على الأقل، في شمال شرق نيجيريا، برصاص مسلحين يعتقد أنهم عناصر من جماعة “بوكو حرام” المتطرفة، وفق ما أوردته وسائل إعلام عدة، مساء الأحد.ونقلت “رويترز” عن مصدر أمني وأحد الأهالي أن القتلى الـ 30 راحوا ضحية قيام مسلحين بإطلاق نار عشوائي على جنازة في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد.[…]

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