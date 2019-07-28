العثور على مقبرة جماعية لكويتيين في بادية المثنى

2019/07/28 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ المثنى

أعلن محافظ المثنى أحمد منفي جودة العثور على مقبرة جماعية، يعتقد أنها تضم رفات كويتيين أعدمتهم القوات العراقية خلال احتلالها للكويت عام 1990.

وتضم

المقبرة، التي تقع في منطقة السماوة جنوبي العراق، رفات 40 كويتيا.

وأوضح

جودة، في بيان، أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية حصلت على معلومات عن وجود مقبرة

جماعية للأسرى الكويتيين في بادية المثنى.

وأشار

جودة إلى أن الحكومة المحلية أبلغت الجهات المختصة “لاتخاذ الإجراءات

القانونية، والتأكد من المقبرة”.

ويأتي

هذا الاكتشاف بعد أيام من إعلان الكويت أن الفحوصات الأولية لعينات من رفات اكتشفت

بالعراق في يونيو الماضي، رجحت أنها تعود لمواطنين كويتيين من الأسرى والمفقودين

إبان الغزو، وتضم 48 شخصا.

وتقدر

السلطات الكويتية عدد المفقودين الكويتيين من جراء الغزو العراقي بـ 605 أشخاص.

هذا

وقد أُنهي عمل اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين التي أنشئت عام 1992 في

أبريل الماضي، وتتولى وزارة الخارجية هذا الملف منذ ذلك الحين.

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