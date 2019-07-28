شرطة الطاقة تعلن صد هجوم لـ”داعش” على حقول علاس النفطي في صلاح الدين

2019/07/28 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ صلاح الدين

أعلنت

شرطة الطاقة، الاحد، عن صد تعرض لتنظيم “داعش” على حقول علاس النفطي في

صلاح الدين.

وقالت

الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “أبطالنا في حقول

صلاح الدين (جبال علاس) والمقر الجوال يصدون تعرضا جبانا لعصابات داعش الارهابي

على حقول علاس النفطي”.

وأضافت

“حاولت العصابات التقرب من الحقول لكن سواعد أبطالنا حالت دون ذلك وتم ردعهم

بقوة”.

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