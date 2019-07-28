تدابير للتعامل الصحيح مع نوبات الصرع

2019/07/28 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوصت الجمعية الألمانية للصرع المحيطين بمريض ​الصرع​ بالتحلي بالهدوء عند تعرضه لنوبة مرضية، وإتخاذ بعض التدابير الهامة لحمايته من الإصابات الناجمة عنها.

وأوضحت أنه ينبغي أولاً جعل المريض يستلقي على جانبه بشكل مستقر، مع تخفيف الملابس الضيقة وإبعاد الأشياء الحادة، أو الحارقة عن متناول يده والبقاء بجانبه، حتى يستعيد المريض وعيه كاملاً.

وإذا تجاوزت النوبة 5 دقائق أو تكررت في غضون أقل من ساعة، فيجب استدعاء طبيب طوارئ، وكذلك الأمر إذا لم يستعد المصاب وعيه.

والصرع هو اختلال عصبي داخلي، ينتج عن اضطراب الإشارات الكهربائية في ​خلايا المخ​.

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