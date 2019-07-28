2019/07/28 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أجتاحت أسراب من حشرات "صرصور الليل" مدناً عراقية وخاصة في الليل.

وفرت هذه الأسراب الى داخل المنازل والمناطق السكنية والمحال من درجات الحرارة العالية وهرباً من الحر بحثاً عن مناطق باردة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسراب "صرصور الليل" تجتاح مدناً عراقية بسبب الحر) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسراب "صرصور الليل" تجتاح مدناً عراقية بسبب الحر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).