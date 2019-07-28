وزارة التخطيط: رابطة المصارف الخاصة العراقية سيكون لها شأن كبير في واقع البلد

2019/07/28 | 22:44

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الاقتصاد نيوز – بغداد

اعتبرت وزارة التخطيط، الاحد، أن رابطة المصارف الخاصة العراقية سيكون لها شأن كبير في واقع البلد من الناحية الاقتصادية، فيما دعا رئيس الرابطة وديع الحنظل الى دعم رياديي الاعمال وتوفير احتياجاتهم.

ونظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية ندوة في المحطة حضرها وزير التخطيط نوري صباح الدليمي ورئيس الرابطة وديع الحنظل وعدد من رياديي الاعمال ورواد مؤسسة المحطة، لمناقشة عدد من القضايا التي تهم فئة الشباب وكيفية دعمهم في تحقيق مشاريعهم.





وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في كلمة له خلال الندوة التي حضرتها "الاقتصاد نيوز"، إن "المحطة صرح عراقي مميز ونفرح عندما نرى هكذا شباب مبدعين"، لافتا الى ان "العراق اصبح الان بيئة مناسبة لانطلاق مثل هذه الاعمال الريادية للشباب".

واضاف الهنداوي، أن "هؤلاء الشباب يجب ان نحتويهم، ودعم هذه الفئة قد ينطلق من هذا المكان (المحطة)"، مشيرا الى ان "المحطة ورابطة المصارف الخاصة العراقية يمثلان مرتكزات مهمة في القطاع الخاص".

واعتبر المتحدث باسم الوزارة، أن "رابطة المصارف الخاصة سيكون لها شأن كبير في الواقع العراقي، وذلك من خلال ما لمسناه من مبادراتها المجتمعية التي تمثلت بألق بغداد والمشاريع الاخرى التي انجزتها".

وتابع الهنداوي، أن "زيارة وزير التخطيط اليوم الى المحطة جاءت لكي يطلع على الجانب المشرق من المشهد العراقي، بإعتبار ان مؤسسة المحطة اشراقة جميلة في البلد"، لافتا الى ان "وزارة التخطيط بأمر من وزيرها رفعت لواء التجسير بين القطاعين العام والخاص".

من جهته، اوضح رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل بعد ترحيبه بوزير التخطيط وبقية الضيوف، أن "زيارة وزير التخطيط لهذا المكان مهمة جدا من اجل تحفيز الطاقات الشبابية المبدعة في المحطة".

واضاف الحنظل، أن "الرابطة حققت الكثير من المنجزات، ونعمل على تطوير الكوادر من خلال امتلاكها لواحد من اكبر المراكز التدريبية في القطاع المصرفي"، مستدركا "ولما وجدنا حماس الشباب في ريادة الاعمال خارج القطاع المصرفي، جاءت فكرة انشاء المحطة، ونجحت في احتواء العديد من الطاقات الشبابية من خلال افتتاح مشاريعهم وتحقيق اهدافهم".

ودعا الحنظل، وزير التخطيط الى "توجيه دعوة لرئيس مجلس الوزراء من اجل زيارة المحطة من اجل الاطلاع على مشاريع الشباب ودعمهم والاستماع لهم وتوفير احتياجاتهم".

وكانت هناك مداخلات في عدد من القضايا التي طرحها الحاضرون واجاب عليها وزير التخطيط وابدى في اجابته وجهة ننظر الحكومة وموقفها من هكذا مشاريع.

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