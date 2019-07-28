2019/07/28 | 22:45

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التدخلات الأميركية في العراق حديث برنامج (أفق الحوار) بين اللامي وفهمي

اكد عضو ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي ان التجاوزات

الأميركية على شعوب العالم والمستضعفين وصلت الى حد عدم إمكانية

السكوت عنها.اللامي اشار لدى استضافته في برنامج افق الحوار الذي تبثه آفاق الى ان

اميركا تفرض وصايا جديدة على العراق بعد فشلها سياسيا وعسكريا في

المنطقة امام قوة وإمكانية الردع والرد من قبل الجمهورية الإسلامية,

مبينا ان تدخلات الكونغرس الاميركي يعد انتهاكا للمادة الثامنة من

الدستور العراقي.واوضح اللامي ان اميركا رسمت القواعد العسكرية في

العراق بشكل علمي واحترافي كامل حيث يتواجد في قاعدة عين الاسد في

الانبار اكثر من 6000 مقاتل اميركي بالاضافة الى طائرات اف 16 وفي

شمال العاصمة هناك قاعدة بلد وفي اربيل والتون كوبري اضافة الى

الامكانيات الكبرى والمدرعات الموجودة في قاعدة فكتوريا بمطار بغداد,

منوها الى ان اميركا تخطط من خلال هذه القواعد لضرب الشخصيات والوحدات

العسكرية والحشد الشعبي.ووصف اللامي اخراج القوات الأميركية من

العراق في العام 2011 وفق الاتفاقية الأمنية بأنه موقف تاريخيا ووطنيا

يحسب لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.من جهته قال النائب عن تحالف

سائرون رائد فهمي لدى استضافته في البرنامج ذاته ان اميركا تفرض

عقوبات على دول المنطقة من طرف واحد بعيدا عن الأمم المتحدة كما انها

تمتلك قوة عسكرية واقتصادية وتمنح لنفسها فرض قانونها الخاص على

المجتمع الدولي, مبينا ان وجود قوات أجنبية في البلاد بأي شكل من

الاشكال فيه مس بالسيادة العراقية.



واشار فهمي الى ان النزاع الأميركي

الإيراني يلقي بضلاله على العراق, مشددا على ضرورة ان يكون الرد وطنيا

على التدخلات الأميركية بالشأن العراقي.

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