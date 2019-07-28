الصين تطور قطارا بتقنية “غير مسبوقة”

2019/07/28 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ منوعات

قال

يو وي بينغ، نائب رئيس شركة “سي آر آر سي”، إنه يجري العمل على تطوير

قطارات متغيرة لمقاييس المسار، وتسير بسرعة قصوى تبلغ 400 كيلومتر في الساعة.

وأضاف

يو، أن القطارات الجديدة ستكون قادرة على العمل بين خطوط السكك الحديدية القياسية

والضيقة والعريضة، ما يسهل إلى حد كبير السفر عبر القارات، وفق ما نقلت وكالة

“شينخوا” الصينية للأنباء.

وأوضح

يو أن شركته تعتمد على الاستشعار الذكي والبيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي

وغيرها من التقنيات لتقديم تجربة أكثر أمانا وأكثر راحة وصداقة للركاب.

وتعتبر

شركة “سي آر آر سي” التي يقع مقرها الرئيسي في بكين، من الشركات الرائدة

في صناعة القطارات فائقة السرعة.

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