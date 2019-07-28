ما السبب الرئيس للوفيات المفاجئة الغامضة؟

2019/07/28 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكتشف علماء جامعة ييل الأمريكية، أن بنية أنسجة المصفوفة خارج الخلية والمشاركة بدعم الخلايا، قد تلعب دورا مهما في تطور أمراض القلب الخطرة بما فيها اعتلال عضلة القلب الضخامي.يفيد موقع MedicalXpress بأنه في هذه الحالة قد يتوفى الشخص الذي يبدو بحالة صحية جيدة، بصورة مفاجئة، نتيجة مجهود بدني.واكتشف الباحثون، أن […]

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