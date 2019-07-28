الاتحاد الأوروبي: “اجتماع فيينا” يؤكد الحفاظ على الاتفاق النووي

2019/07/28 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد الاتحاد الأوروبي، أن اجتماع اليوم بفيينا لنواب وزراء الخارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، أجمعوا على الحفاظ على الاتفاق ومواصلة النقاشات حول رفع العقوبات عن إيران.وجاء في بيان للاتحاد، اليوم الأحد 28 يوليو/ تموز، أن المشاركين في الاجتماع، الذي ترأسته هيلغا – ماريا شميد، نائب منسق السياسة الخارجية

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