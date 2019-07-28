سعد الخزعلي لـ

2019/07/28 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد النائب في كتلة الصادقون عن محافظة الديوانية سعد الخزعلي ، اليوم الاحد، أن دائرة صحة الديوانية اصبحت اشبه بسلعة في مزاد.





وقال

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