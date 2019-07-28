نقابة الاطباء للعهد: الناظور الخاص بحالة

2019/07/28 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

صرح الناطق الرسمي باسم نقابة الاطباء العراقيين جاسم العزاوي، اليوم الاحد، عن حالة الطفلة رفيف ممبيناً ان فيها نوع من الغرابة.

وقال العزاوي في

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