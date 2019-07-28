الدراجي: “الزعاطيط” تلعب بالموازنة ورسائل الواتساب تسيطر على اغلب النواب

2019/07/28 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وصف عضو اللجنة المالية النيابية، محمد صاحب الدراجي، الاحد، المتحكمين بموازنة العراق الاتحادية بـ “الزعاطيط”، مبينا ان رسائل الواتساب تسيطر على اغلب النواب.وقال الدراجي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “ العراق يجب ان يوجه موازناته الى قطاعات محددة ويفعل القطاع الخاص، ولكن لا يوجد مستشارين حقيقيين وكل مسؤول (يستشير ربعه)”.واضاف […]

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