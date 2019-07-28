حقوق الانسان في ميسان تطالب بالغاء ميزان سيارات الحمل (الكبان )

2019/07/28 | 23:00

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/ ..



طالبت عضو مجلس محافظة ميسان رئيس لجنة حقوق الأنسان رقية النوري، الاحد، وزارة الاعمار والاسكان بألغاء ميزان سيارات الحمل (الكبان ) في المحافظة وتحويله رسمياً الى الحكومة المركزية وباشراف الوزارة تحديداً اسوه بباقي المحافظات .

وقالت النوري ،على هامش لقاءها بوفد يمثل التظاهرة التي نظمها السواق، ان موضوع الكبان قد تسبب في مشكلة استمرت لمدة طويلة دون ايجاد حلّ جذري .

وبينت ان المتظاهرين يطالبون بالغاء الميزان وان لجنة حقوق الانسان في مجلس المحافظة ترى ان هذا “ظلم كبير”، وطالبت بإلغاءه بعد أن اصبح “وبالاً على ابناء المحافظة المظلومة”.

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