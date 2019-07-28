وزير التخطيط: نسعى الى توفير فرص العمل للشباب في القطاعين العام والخاص

2019/07/28 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الأحد، سعي الوزارة في خطتها التنموية الخمسية ورؤيتها لعراق 2030

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