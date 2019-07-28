الحمداني يبحث مع الكاتب صباح عطوان تأسيس اتحاد كتاب الدراما العراقيين

2019/07/28 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير السياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني، اليوم الأحد، مع كاتب الدراما الكبير صباح عطوان إمكانية تأسيس اتحاد كتاب الدراما ليمارس دوره بالنهوض بواقع الدراما العراقية.

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