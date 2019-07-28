ضبط شحنة ادوية مهربة خارج الحرم الكمركي في طريبيل

2019/07/28 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أكدت هيأة المنافذ الحدودية، ضبط شاحنة خارج الحرم الكمركي محملة بمناديل ورقية مخبأة خلفها أدوية طبية غير مصرح بها في منفذ طريبيل الحدودي بين العراق والاردن.وذكرت الهيأةفي بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إن ” مفرزة من ضباط شعبة البحث والتحري وبأشراف مدير المنفذ تمكنت من ضبط شحنة الادوية المخبأة […]

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