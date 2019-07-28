زهير الخويلدي - أدب السلاطين وحكمة المشرقيين عند ابن المقفع

2019/07/28 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي " أعدل السير أن تقيس الناس بنفسك فلا تأتي إليهم إلا ما ترضى أن يؤتى إليك"عاش روزبة بن داذويه بين 724 و759 وإذا كانت فيروز آبادي هي أرض المولد فإن بغداد أو البصرة هي مكان وفاته واشتهر بنقله إلى العربية الحكمة المشرقية وخاصة من اللغة الفارسية والهندية والبهلوية.اشتهر بحكمته العملية ومعرفته النظرية ونظرته التاريخية وفكره الموسوعي وأدبه الصغير والكبير ونقده السياسي للحكام على لسان كتابه الشه......

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