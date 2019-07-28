عبدالرحمن مطر - أنقرة وواشنطن وشرق الفرات

2019/07/28 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرحمن_مطر مُضيّ أنقرة قُدماً في نصب وتشغيل المنظومة الصاروخية الروسية إس 400، يبدو خياراً استراتيجيا لم تعد العودة عنه ممكنة، على الرغم من التهديدات الأميركية، بفرض عقوبات، بدأت الأخذ بها، مع الطلب من متدربي إف 35 مغادرة المشروع.وأن أبواب الاختلاف بين البلدين سوف يأخذ طريقه الى التصعيد، على الرغم من التظاهر بالحرص على عدم الذهاب الى ردود فعل حادة ومباشرة.الشمال السوري، هي واحدة من وجهات الصراع التي بدأت ب......

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