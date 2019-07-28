يامنة كريمي - العنف ضد الأنثى في المغرب والحاجة لإجراءات استباقية

2019/07/28 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #يامنة_كريمي العنف ضد الأنثى والحاجة لإجراءات استباقية يامنة كريمي تزايدت جرائم العنف ضد الأنثى في السنوات الأخيرة بالمغرب.كما تكاثرت أنواعها واشتدت حدتها.فقد تجاوز العنف ضد الأنثى، المضايقات والتحقير والشيطنة والشتم والقدف والتحرش والعزل والضرب والجرح والاغتصاب والاتجار، ليصل إلى حد التشويه الجسدي وإلحاق الإعاقة والقتل أو الدفع للهجرة او الانحراف أو الانتحار.ومما يزيد من هول هذه الكار......

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