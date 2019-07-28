بينها تشكيل قوة مشتركة.. الدفاع والبيشمركة تتفقان على 8 فقرات

2019/07/28 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الامين العام لوزارة البيشمركة في اقليم كردستان، جبار الياور، الأحد، عن الاتفاق مع وزارة الدفاع الاتحادية حول 8 فقرات، بينها تشكيل قوة مشتركة في مناطق خارج إدارة الاقليم.

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