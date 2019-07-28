2019/07/28 | 23:16

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الامام الخامنئي يهنئ باحراز #إيران بطولة العالم بكرة الطائرة

الاحد

28

تموز

2019 :

11:07 pm

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هنأ قائد الثورة الإسلامية الامام الخامنئي باحراز المنتخب الإيراني

لقب بطولة العالم للكرة الطائرة للشباب للمرة الأولى في تاريخه.

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