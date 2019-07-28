عكّاز من الريش

2019/07/28 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عباس السلامي

- 1 -

لو لم تتكفّل الأشجارُ

بسكنها المجاني

يا تُرى أين تنام الطيور؟

- 2 -

سكن الطيور بالمجّان

حق كفلتهُ الأشجار..

- 3 -

الأعشاشُ موحشة

بغياب الطيور

- 4 -

لا يكفّ

عن التحليق

الطائرُ الفارّ من القفص

- 5 -

على عكازٍ من الريش

يسير الطائر الأعرج

- 6 -

تمنى لو أنّهُ بلا باب

كي يفرَّ الطائر،

تلك هي

أمنية القفص الوحيدة!

- 7 -

في القفص

كلّها تبدو في حِداد

الطيور الملوّنة !

- -8

جسدهُ في القفص

وشدوهُ يحلّق في الآفاق

البلبل الحبيس

- 9 -

الأشجار آهلة بالعصافير

ترى

متى تنحني البنادق للزقزقات؟

-10-

في القفص

البلبل وحيد وحزين وأعزل

لكنّهُ يشدو

-11-

أكثرُ ما يحلم به القفص

هو أنْ يحملهُ الطائرُ،

يفرّ به بعيداً بعيداً

علّ في الفرار هذا

خلاصهما معاً

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