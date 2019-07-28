عكّاز من الريش

عباس السلامي
- 1 -
لو لم تتكفّل الأشجارُ
بسكنها المجاني
يا تُرى أين تنام الطيور؟
- 2 -
سكن الطيور بالمجّان
حق كفلتهُ الأشجار..
- 3 -
الأعشاشُ موحشة
بغياب الطيور
- 4 -
لا يكفّ
عن التحليق
الطائرُ الفارّ من القفص
- 5 -
على عكازٍ من الريش
يسير الطائر الأعرج
- 6 -
تمنى لو أنّهُ بلا باب
كي يفرَّ الطائر،
تلك هي
أمنية القفص الوحيدة!
- 7 -
في القفص
كلّها تبدو في حِداد
الطيور الملوّنة !
- -8
جسدهُ في القفص
وشدوهُ يحلّق في الآفاق
البلبل الحبيس
- 9 -
الأشجار آهلة بالعصافير
ترى
متى تنحني البنادق للزقزقات؟
-10-
في القفص
البلبل وحيد وحزين وأعزل
لكنّهُ يشدو
-11-
أكثرُ ما يحلم به القفص
هو أنْ يحملهُ الطائرُ،
يفرّ به بعيداً بعيداً
علّ في الفرار هذا
خلاصهما معاً
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