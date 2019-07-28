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عكّاز من الريش


عكّاز من الريش
2019/07/28 | 23:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عباس السلامي 

 

 

 

- 1 -  

لو لم تتكفّل الأشجارُ 

 

بسكنها المجاني

 

يا تُرى أين تنام الطيور؟

 

- 2 -  

سكن الطيور بالمجّان

حق كفلتهُ الأشجار..

 

- 3 -

الأعشاشُ موحشة

بغياب الطيور

 

- 4 -

لا يكفّ

عن التحليق

الطائرُ الفارّ من القفص

 

- 5 - 

على عكازٍ من الريش 

يسير الطائر الأعرج 

 

- 6 - 

تمنى لو أنّهُ بلا باب 

 

كي يفرَّ الطائر،

 

تلك هي 

 أمنية القفص الوحيدة! 

 

- 7 -  

في القفص

كلّها تبدو في حِداد

الطيور الملوّنة ! 

 

- -8  

جسدهُ  في القفص

وشدوهُ يحلّق  في الآفاق 

البلبل الحبيس 

 

- 9 -  

الأشجار آهلة بالعصافير

ترى

متى  تنحني البنادق للزقزقات؟ 

 

-10-   

في القفص

البلبل وحيد وحزين وأعزل

لكنّهُ يشدو

 

-11-  

أكثرُ ما يحلم به القفص

هو أنْ يحملهُ الطائرُ،

يفرّ به بعيداً بعيداً

علّ  في الفرار هذا 

خلاصهما معاً

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